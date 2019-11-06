Забастовка парализовала работу крупнейшей авиакомпании мира

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 1300 рейсов в связи с забастовками ее сотрудников. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что профсоюз бортпроводников UFO объявил о проведении забастовок 7 и 8 ноября. По этой причине Lufthansa вводит особый график полетов. При этом рейсы дочерних компаний Eurowings, Swiss, Austrian Airlines и Brussels Airlines, Germanwings и SunExpress будут выполнены по расписанию.

По данным BBC, забастовка коснется около 180 тысяч пассажиров. Тем, кто путешествует между немецкими аэропортами, предложили обменять свои авиабилеты на железнодорожные. Другим будут предложены альтернативные рейсы.

Ранее в UFO призвали сотрудников Lufthansa к забастовке в связи с провалом тарифных переговоров.