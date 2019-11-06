В Стамбуле доктор застрелил врача-азербайджанку

Владелец частной медицинской клиники в районе Авджилар в Стамбуле на почве конфликта застрелил работавшую с ним врача, а заодно и мать его трехлетнего ребенка. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

Согласно информации, конфликт произошел по неизвестным пока причинам. Известно лишь то, что Джалал Т. во время спора со своей гражданской женой Аидой А. выстрелил в нее несколько раз. После выстрела мужчина пытался покинуть место происшествия, однако был задержан дежурившими вблизи полицейскими.

Состояние Аиды А., которую госпитализировали в государственную больницу в районе Бакыркей, врачи оценивают как тяжелое.

Газета Sözçü опубликовала некоторые детали из показаний Джалала Т. По словам мужчины, он стал подозревать свою гражданскую жену в обмане: «Я стал подозревать, что Аида обманывает меня. Между нами возник спор, и я выстрелил в нее».