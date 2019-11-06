Уроженца Азербайджана поймали на грабеже в Украине

В украинском Мелитополе ночью неизвестные, повредив роллеты и входные двери, проникли в продовольственный магазин по улице Мира, похитили товар и денежные средства. Общая сумма ущерба - около 20 000 гривен, пишут украинские СМИ.

Сотрудники криминальной полиции непосредственно после совершения преступления задержали двоих граждан, которые несли в сумках похищенное имущество. Ими оказался 20-летние парни, один из которых является гражданином Азербайджана.

Во время задержания один из фигурантов пытался скрыться с места преступления и оказывал сопротивление на законные требования полицейского. Злоумышленники были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

6 ноября судья Мелитопольского горрайонного суда избрал для подозреваемых меру пресечения - домашний арест в промежуток времени с 19:00 до 07:00.

Оперативники проверяют информацию о причастности мужчин к другим преступлениям.