В Киеве заявили о намерении России присоединить Украину

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Россия стремится вбить клин между украинцами и использует внутренние противоречия в стране. Об этом он сказал в интервью изданию «Апостроф», пишет «Лента.ру».

По его словам, в Москве решают вопрос о присоединении Украины к России и понимают, что сделать это силовым путем будет «очень трудно».

«Главная задача Кремля — расшатать ситуацию на Украине. Я даже не исключаю, что они готовят у нас сценарий гражданской войны. Нас сталкивают лбами по поводу той же "формулы Штайнмайера", например», - подчеркнул он.

Также Кривонос высказал предположение, что Россия якобы планирует приведение к власти на Украине пророссийски настроенных людей. Он подчеркнул, что «на прошлых выборах у них не получилось это сделать». В то же время он считает, что по своему потенциалу Россия способна и на полномасштабное военное вторжение на Украину, которому сейчас страна мало что может противопоставить.