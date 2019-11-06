Сборная Азербайджана, которая одержала победы в трех матчах на предыдущей отборочной стадии, попала в группу «С». Там наша команда сыграет с Хорватией, Словакией, которую обыграла на днях в первом раунде отбора, и Россией. Матчи пройдут в Хорватии в период с 27 января по 5 февраля 2020 года.

Состав других групп:

группа «А»: Португалия, Финляндия, Беларусь, Италия;

группа «B»: Сербия, Франция, Украина, Испания;

группа «D»: Чехия, Румыния, Словения, Казахстан.

Победители четырех групп напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Литве. Команды, занявшие 2-е места, сыграют в стыковых матчах, где определят еще двух обладателей путевок на ЧМ.

Если сборная Азербайджана займет 2-е место в своей группе, то она сыграет в плей-офф со 2-й сборной группы «D». Эти игры запланированы на 9 и 12 апреля будущего года. Финальная часть пройдет с 12 сентября по 4 октября в Каунасе, Вильнюсе и Клайпеде.