Всемирный банк доволен реформами в азербайджанской таможне фото
Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев встретился с делегацией Всемирного банка под руководством главы постоянного представительства ВБ в Азербайджане Навида Гасана Нагви.
Председатель Госкомитета рассказал о долгосрочных эффективных связях таможенных органов Азербайджана со Всемирным банком, отметив, что это сотрудничество внесло вклад в развитие таможенной службы страны.
Сафар Мехтиев подчеркнул, что в результате реформ в таможенной системе, реализованных в последнее время президентом Ильхамом Алиевым, таможенные органы добились значимых достижений во всех сферах, включая борьбу с коррупцией и обеспечение прозрачности.
Было отмечено, что внедренная в феврале этого года пропускная система «Зеленый коридор» способствовала ускоренному и беспрепятственному проведению экспортно-импортных операций, упрощению торговли, обеспечению безопасности в цепочке поставок и торговли, снижению до минимума контактов между гражданами и чиновниками и др.
Подчеркнув, что в плане улучшения бизнес-среды в Азербайджане осуществлены важные меры, Сафар Мехтиев отметил, что, согласно отчету Doing Business 2020 Всемирного банка, Азербайджан вошел в 20-ку самых реформируемых стран. Он также сообщил, что в данном рейтинге Азербайджан продвинулся и по торговому индикатору на границе.
Поблагодарив Сафара Мехтиева за доверительную встречу, руководитель постоянного представительства Всемирного банка в Азербайджане Навид Гасан Нагви выразил удовлетворение успехами, достигнутыми в результате реализации реформ в Азербайджане.
Высоко оценив сотрудничество Азербайджана со Всемирным банком, Навид Гасан Нагви отметил, что ВБ придает большое значение сотрудничеству с правительством Азербайджана во всех сферах. Он также поделился своими мыслями о перспективах сотрудничества в таможенной системе.
Затем первый заместитель начальника Главного управления по аудиту и управлению таможенными рисками Анар Сулейманов выступил с презентацией на тему «Реформы в таможенной системе: упрощение торговли», проинформировав собравшихся о реализуемых инновативных проектах.
Встреча была продолжена обменом мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.