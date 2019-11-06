Председатель Госкомитета рассказал о долгосрочных эффективных связях таможенных органов Азербайджана со Всемирным банком, отметив, что это сотрудничество внесло вклад в развитие таможенной службы страны.

Сафар Мехтиев подчеркнул, что в результате реформ в таможенной системе, реализованных в последнее время президентом Ильхамом Алиевым, таможенные органы добились значимых достижений во всех сферах, включая борьбу с коррупцией и обеспечение прозрачности.

Было отмечено, что внедренная в феврале этого года пропускная система «Зеленый коридор» способствовала ускоренному и беспрепятственному проведению экспортно-импортных операций, упрощению торговли, обеспечению безопасности в цепочке поставок и торговли, снижению до минимума контактов между гражданами и чиновниками и др.

Подчеркнув, что в плане улучшения бизнес-среды в Азербайджане осуществлены важные меры, Сафар Мехтиев отметил, что, согласно отчету Doing Business 2020 Всемирного банка, Азербайджан вошел в 20-ку самых реформируемых стран. Он также сообщил, что в данном рейтинге Азербайджан продвинулся и по торговому индикатору на границе.