Джек Ма вновь возглавил список самых богатых людей Китая

Основатель китайской корпорации Alibaba, в сентябре официально оставивший пост председателя совета директоров, Джек Ма (Ма Юнь) во второй раз подряд занял первое место в списке самых богатых людей КНР. Список опубликован на сайте американского журнала Forbes, передает передает ТАСС.

Сейчас состояние Джека Ма оценивается в $38,2 млрд - почти на $4 млрд больше, чем в прошлом году. Вторую и третью строчку рейтинга заняли глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн ($36 млрд) и председатель правления крупной девелоперской компании Evergrande Сюй Цзяинь ($27,7 млрд).

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Джек Ма покинул свою должность в 20-ю годовщину основания корпорации, 10 сентября 2019 года.