В связи с этим Государственный комитет по градостроительству и архитектуре провел семинар для ответственных сотрудников органов местных исполнительных властей, связанных с выдачами разрешений на строительство.

В Азербайджане началось применение электронного портала по выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию некоторых строительных объектов. Электронный портал, работающий по принципу «Единого окна», запущен по Лянкяранскому экономическому району.

Целью проведения семинара стала наглядная демонстрация механизма работы электронного портала по выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию ряда зданий, который заработал в феврале этого года, а также осведомление участников о последних инновациях, которые предполагается внедрить.

В мероприятии участвовали около 30 архитекторов и сотрудников местных органов исполнительной власти Гянджа-Газахского, Шеки-Загатальского и Лянкяранского экономических районов. Отмечалось, что взят старт второго этапа расширения применения электронного портала по всей республике. С этой целью электронный портал, работающий по принципу "единое окно", запущен в тестовом режиме по Лянкяранскому экономическому району. А в ближайшее время система будет применяться по всей стране. На следующем этапе будет продолжена работа в направлении разрешений на строительство и эксплуатацию построек, экспертиза которых не требуется.

Отметим, что электронный портал подготовлен Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Центром ASAN Xidmət в соответствии с указом президента Азербайджана «Об упрощении выдачи разрешения на строительство и эксплуатацию некоторых строительных объектов» от 28 декабря 2018 года. Транспарентная и здоровая среда, наблюдаемая в настоящее время в строительном секторе страны, также высоко оценивается международными организациями. В прошлом году Азербайджан, улучшив свой результат на 100 пунктов по индикатру "Получение разрешения на строительство", занял 61-е место, а в этом году – 59-е место.