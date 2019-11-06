В Азербайджане показали работу электронного портала в сфере строительства фото
В Азербайджане началось применение электронного портала по выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию некоторых строительных объектов. Электронный портал, работающий по принципу «Единого окна», запущен по Лянкяранскому экономическому району.
В связи с этим Государственный комитет по градостроительству и архитектуре провел семинар для ответственных сотрудников органов местных исполнительных властей, связанных с выдачами разрешений на строительство.
Целью проведения семинара стала наглядная демонстрация механизма работы электронного портала по выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию ряда зданий, который заработал в феврале этого года, а также осведомление участников о последних инновациях, которые предполагается внедрить.
В мероприятии участвовали около 30 архитекторов и сотрудников местных органов исполнительной власти Гянджа-Газахского, Шеки-Загатальского и Лянкяранского экономических районов. Отмечалось, что взят старт второго этапа расширения применения электронного портала по всей республике. С этой целью электронный портал, работающий по принципу "единое окно", запущен в тестовом режиме по Лянкяранскому экономическому району. А в ближайшее время система будет применяться по всей стране. На следующем этапе будет продолжена работа в направлении разрешений на строительство и эксплуатацию построек, экспертиза которых не требуется.
Отметим, что электронный портал подготовлен Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Центром ASAN Xidmət в соответствии с указом президента Азербайджана «Об упрощении выдачи разрешения на строительство и эксплуатацию некоторых строительных объектов» от 28 декабря 2018 года. Транспарентная и здоровая среда, наблюдаемая в настоящее время в строительном секторе страны, также высоко оценивается международными организациями. В прошлом году Азербайджан, улучшив свой результат на 100 пунктов по индикатру "Получение разрешения на строительство", занял 61-е место, а в этом году – 59-е место.