Нефть возобновила рост

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг на фоне прогресса в урегулировании торгового спора между США и Китаем.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,76 (на 1,23%) - до $62,5 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому временем увеличились на $0,75 (на 1,33%) - до $57,10 за баррель.

Нефть развернулась вверх после отката накануне под влиянием ряда негативных факторов, включая повышение запасов в США на прошлой неделе, а также беспокойство о возможной задержке подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Позитивные новости о торговых переговорах способствовали росту котировок в четверг, отмечают аналитики.