«Терминатор» из Конго сел в тюрьму на 30 лет

Лидер конголезских повстанцев из племени тутси Боско Нтаганда, также известный как «Терминатор», был приговорен к 30 годам заключения. Об этом сообщил Международный уголовный суд (МУС) в четверг, 7 ноября.

Мужчину обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В списке преступлений, которые Нтаганда совершил с 2002-го по 2003 год в Республике Конго, 18 пунктов. Среди них — многочисленные убийства, изнасилования, сексуальное рабство, вербовка детей в армию, преследования, грабежи и умышленное нападение. Виновным его признали еще в июле 2019-го.