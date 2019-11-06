«Карабах» против АПОЭЛ: нельзя проигрывать!

Ситуация в нашей группе такова, что « Карабах у» сегодня ни в коем случае нельзя проигрывать. В случае поражения чемпион Азербайджана позволит АПОЭЛ догнать себя по очкам, а по результатам очных встреч (в Баку команды сыграли вничью 2:2) преимущество перейдет к киприотам. При таком раскладе « Карабах у» надо будет в оставшихся двух матчах против «Севильи» в гостях и «Дюделанжа» дома набирать больше очков, чем АПОЭЛ в играх против этих же соперников. Сделать это будет непросто, и уже после 5-го тура « Карабах » может лишиться всех шансов на выход в 1/16 финала.

Устроит ли нас ничья в сегодняшнем матче? Это, конечно, намного лучше, чем поражение, но и при ничейном исходе есть свои нюансы. Желательно сыграть в результативную ничью. Например, 3:3. Этот результат благодаря большему количеству голов на выезде обеспечит «Карабаху» преимущество над АПОЭЛ при равенстве очков. При счете 2:2 и при условии итогового очкового равенства между чемпионами Азербайджана и Кипра придется считать разницу забитых и пропущенных голов. У «Карабаха» она сейчас равна нулю, а у АПОЭЛ – минус 2.

А вот если сегодняшняя игра завершится со счетом 1:1 или 0:0, то АПОЭЛ будет иметь реальные шансы опередить «Карабах» на финише. При ничейном результате у подопечных Гурбана Гурбанова будет 5 очков, а у АПОЭЛ – 2. Если в 5-м туре «Карабах» проиграет в гостях «Севильи», а АПОЭЛ победит в Люксембурге, то у обоих клубов будет по 5 очков. В последнем туре «Карабах» будет принимать «Дюделанж», АПОЭЛ же сыграет дома с «Севильей». Верим, что «Карабах» обыграет гостей из Люксембурга. В таком случае киприотам нужно будет обязательно побеждать «Севилью». Задача, с одной стороны, сложнейшая, но… Испанцы уже почти обеспечили себе место в плей-офф и на Кипр, весьма вероятно, отправят резервистов. Обыграв их, АПОЭЛ наберет 8 очков. Столько же будет у «Карабаха». И тут мы вспомним результаты очных встреч с киприотами.

Ну а победа сегодня как никогда приблизит «Карабах» к выходу в 1/16 финала Лиги Европы. У нас будет 7 очков, у «Дюделанжа», который наверняка проиграет сегодня «Севильи», - 3 очка, у АПОЭЛ – 1. При такой ситуации «Карабаху» надо будет не уступить в последнем туре дома «Дюделанжу». Или не проиграть крупно. А может случиться и так, что «Карабах» пройдет дальше, даже уступив гостям из Люксембурга.

При всех вышеперечисленных раскладах мы отводим «Дюделанжу» роль аутсайдера. Сегодня люксембургская команда в Севилье вряд ли наберет очки. Но удачно сыграть с АПОЭЛ в домашнем матче она вполне способна, тем более что в гостях «Дюделанж» обыграл киприотов со счетом 4:3.

Если люксембургская команда не проиграет АПОЭЛ в 5-м туре, то это в зависимости от результата сегодняшней игры в Никосии может как осложнить жизнь «Карабаху», так и облегчить.