«Карабах» против АПОЭЛ: нельзя проигрывать!
Сегодня в 21:55 по бакинскому времени на стадионе GSP в Никосии начнется матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы между кипрским АПОЭЛ и азербайджанским «Карабахом».
Судить встречу будет бригада арбитров из Австрии во главе с Мануэлем Шуэттенгрубером.
Напомним турнирное положение в группе «А» перед 4-м туром:
1. «Севилья» - 9 очков, разница мячей 7-0 (3 матча)
2. «Карабах» - 4, 6-6 (3)
3. «Дюделанж» - 3, 5-10 (3)
4. АПОЭЛ – 1, 5-7 (3).
В параллельном матче испанская «Севилья» будет принимать люксембургский «Дюделанж».
Ситуация в нашей группе такова, что «Карабаху» сегодня ни в коем случае нельзя проигрывать. В случае поражения чемпион Азербайджана позволит АПОЭЛ догнать себя по очкам, а по результатам очных встреч (в Баку команды сыграли вничью 2:2) преимущество перейдет к киприотам. При таком раскладе «Карабаху» надо будет в оставшихся двух матчах против «Севильи» в гостях и «Дюделанжа» дома набирать больше очков, чем АПОЭЛ в играх против этих же соперников. Сделать это будет непросто, и уже после 5-го тура «Карабах» может лишиться всех шансов на выход в 1/16 финала.
Устроит ли нас ничья в сегодняшнем матче? Это, конечно, намного лучше, чем поражение, но и при ничейном исходе есть свои нюансы. Желательно сыграть в результативную ничью. Например, 3:3. Этот результат благодаря большему количеству голов на выезде обеспечит «Карабаху» преимущество над АПОЭЛ при равенстве очков. При счете 2:2 и при условии итогового очкового равенства между чемпионами Азербайджана и Кипра придется считать разницу забитых и пропущенных голов. У «Карабаха» она сейчас равна нулю, а у АПОЭЛ – минус 2.
А вот если сегодняшняя игра завершится со счетом 1:1 или 0:0, то АПОЭЛ будет иметь реальные шансы опередить «Карабах» на финише. При ничейном результате у подопечных Гурбана Гурбанова будет 5 очков, а у АПОЭЛ – 2. Если в 5-м туре «Карабах» проиграет в гостях «Севильи», а АПОЭЛ победит в Люксембурге, то у обоих клубов будет по 5 очков. В последнем туре «Карабах» будет принимать «Дюделанж», АПОЭЛ же сыграет дома с «Севильей». Верим, что «Карабах» обыграет гостей из Люксембурга. В таком случае киприотам нужно будет обязательно побеждать «Севилью». Задача, с одной стороны, сложнейшая, но… Испанцы уже почти обеспечили себе место в плей-офф и на Кипр, весьма вероятно, отправят резервистов. Обыграв их, АПОЭЛ наберет 8 очков. Столько же будет у «Карабаха». И тут мы вспомним результаты очных встреч с киприотами.
Ну а победа сегодня как никогда приблизит «Карабах» к выходу в 1/16 финала Лиги Европы. У нас будет 7 очков, у «Дюделанжа», который наверняка проиграет сегодня «Севильи», - 3 очка, у АПОЭЛ – 1. При такой ситуации «Карабаху» надо будет не уступить в последнем туре дома «Дюделанжу». Или не проиграть крупно. А может случиться и так, что «Карабах» пройдет дальше, даже уступив гостям из Люксембурга.
При всех вышеперечисленных раскладах мы отводим «Дюделанжу» роль аутсайдера. Сегодня люксембургская команда в Севилье вряд ли наберет очки. Но удачно сыграть с АПОЭЛ в домашнем матче она вполне способна, тем более что в гостях «Дюделанж» обыграл киприотов со счетом 4:3.
Если люксембургская команда не проиграет АПОЭЛ в 5-м туре, то это в зависимости от результата сегодняшней игры в Никосии может как осложнить жизнь «Карабаху», так и облегчить.