Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН, специально для haqqin.az 18:51

То, что происходит в эшелонах азербайджанской власти? настолько радикально, что сравнение с революцией не будет натяжкой. Судите сами, главой системообразующего органа исполнительной вертикали - администрации президента - назначается чиновник не просто молодой, 1975 года рождения, что необычно по традиционным российским и азербайджанским меркам, но к тому же и "внешний", по отношению к данной, достаточно закрытой от публики структуре. С 2016 по 2018 год Самир Нуриев последовательно возглавлял Госагентство по жилищному строительству Азербайджана, затем Госкомитет по градостроительству и архитектуре - то есть совершенно далек от аппарата президента.

Его бывший коллега и начальник - Микаил Джаббаров, 1976 года рождения, уже широко известный за пределами Азербайджана реформатор государственных ведомств, возглавил многопрофильное Министерство экономики. Что меняется в структуре власти, и какова возможная стратегия новой команды Ильхама Алиева? Тенденция омоложения теперь затрагивает все структуры власти: на днях главами Евлахского и Хачмазского районов стали два молодых чиновника - 1981 и 1982 года рождения. Эти первые назначения глав регионов на фоне перестановок в Баку, очевидно, подчеркивают новую кадровую модель, которая постепенно приведет к полному обновлению системы власти.

Однако при этом сохраняется и преемственность двух команд - "опытных" и "молодых". Самые знаковые отставки - бывших вице-премьеров, бывшего мэра Баку и, прежде всего, бывшего главы администрации президента Рамиза Мехтиева - Ильхам Алиев обставил достаточно торжественным образом, чтобы подчеркнуть отсутствие поколенческого конфликта. Напутствуя переход Мехтиева в Академию наук, он провел параллель: "Гейдар Алиев назначал вас на важные посты еще в годы вашей молодости, потому как видел ваш потенциал и мог на вас опереться в период кризисов …однако жизнь не стоит на месте, ваш возраст уже перевалил за восемьдесят, и вы всегда говорили, что мы должны продвигать молодежь, уступить молодежи дорогу, чтобы они созрели, чтобы наше развитие стало долгосрочным". Конфигурация Администрации президента будет напоминать российскую, где во главе стоит "молодой" Антон Вайно, а его заместитель -"аппаратный зубр", опытнейший технократ российской системы Сергей Кириенко. Их направления работы не пересекаются и не создают аппаратных конфликтов. Задачи новой команды С определенностью можно сказать, что Самир Нуриев пришел внести новую динамику. Это будет заметно как в плане стиля работы - более высокого темпа, открытой медиаполитики, так и в управленческих решениях, где виден запрос на оптимальность с точки зрения экономической стратегии развития страны. Вероятно, в особом фокусе внимания нового руководства - развитие бакинской городской агломерации, включающей экономический регион Абшеронского полуострова; развитие цифровых платформ в торговле и госсекторе; структурное расширение несырьевой экономики, прежде всего строительства, транспорта и сферы услуг. Очевидно, что возникнет управленческая связка Администрация президента (Нуриев) - Минэкономики (Джаббаров). Они хорошо знакомы по работе в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" при Кабмине - оба начинали там в 2009 году. После назначения Джаббарова на должность главы Минобразования в 2013 году Нуриев возглавил этот центральный для туристического облика Баку объект всемирного наследия.

Однако это лишь стартовая платформа. За шесть лет Джаббаров успел возглавить два министерства - Минобразования и Минналогов, проведя серьезные реформы не только в самих ведомствах, но и в целом серьезно изменив сферы образования и налогообложения страны. Постепенно изменился облик Администрации президента, где возникло экономическое ядро вокруг помощника президента по экономике Али Асадова и куратора "дорожных карт" социально-экономического развития Натига Амирова. Собственно, совместная работа этой команды и позволила сформировать обновленный Кабинет министров 2019 года, который возглавил Асадов. Микаил Джаббаров назначен главой нового Министерства экономики - самого крупного ведомства азербайджанского правительства. В его структуру вливается Министерство налогов, Госкомитет по вопросам имущества и Госагентство по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком. Видимо, не случайно специалист в области градостроительства и архитектуры возглавляет Администрацию президента. Скорее всего, именно развитие Баку станет одним из фокусов внимания новой команды. Нужно учитывать, что Баку концентрирует на себе все основные точки роста и платформы развития Азербайджана (Бакинский международный порт, новый аэропорт, Сумгаитская промзона, железнодорожный узел, стыкующий МТК по меридианным и широтным направлениям). Даже если мы возьмем отдельно аграрный сектор, разбросанный по всей стране в зависимости от климатических и ирригационных условий, то все равно окажется, что мегаполис непосредственно влияет на результаты экспортного потенциала и внутреннюю торговую активность. Про внутреннюю миграцию я уже не говорю. И это не какая-то исключительная особенность Азербайджана, а мировая тенденция - по оценкам экономистов, до 2030 года население малых городов и сел по всему миру уменьшится на 718 миллионов человек (почти пять Российских Федераций). Примерно на столько же за аналогичный период вырастут мегаполисы. Чуть меньше - на 400 млн - вырастут средние города (от нескольких сотен тысяч до миллиона численности населения). Резкая концентрация населения в крупных городах будет более быстрой, чем в эпоху индустриализации. Человечество стягивается в несколько сотен больших агломераций и все прежние виды «распределенных» укладов быстро сворачиваются. Азербайджан будет развиваться в рамках этой тенденции стягивания к столичному мегаполису.