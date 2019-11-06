Китай назвал важное условие достижения сделки с США

Взаимная отмена повышенных таможенных пошлин Китая и США — необходимое условие для достижения первой части торговой сделки двух стран. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Торговая война закончится, когда все тарифы будут сняты», — сказал он и отметил, что введение пошлин обостряет торговую войну, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Пекин выбирают новое место для заключения первой фазы торговой сделки, которая охватывает 60% всего соглашения.