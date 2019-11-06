В Турции узнали секреты ИГИЛ от жены аль-Багдади

Супруга ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади сообщила турецким властям много полезной информации, в результате чего турецкие силовики смогли произвести серию арестов, передает Agence France-Presse со ссылкой на источник.

Неназванный турецкий чиновник сообщил агентству, что жена аль-Багдади называла себя Рабия Махмуд (Rabia Mahmoud), но ее настоящее имя – Асма Фаузи Мухаммед аль-Кубайси. Как сообщается, силовики задержали женщину – первую жену" и десять других родственников террориста 2 июня 2018 года в турецкой провинции Хатай недалеко от сирийской границы. В их числе была и дочь аль-Багдади. Их родство было подтверждено с использованием образца ДНК главаря террористов, который предоставили иракские власти.

«Мы узнали настоящую личность жены довольно быстро. В тот момент она добровольно предоставила много информации об аль-Багдади и о внутренней работе ИГИЛ», - сообщил агентству источник, добавив: «Мы смогли подтвердить многое из того, что уже знали. Также мы получили новую информацию, которая позволила повсюду произвести серию арестов».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об аресте жены аль-Багдади. По его словам, власти страны «никакого шума из этого» не делали. Как уточняет «Газета.ру», решение о дальнейшей судьбе задержанных примет минюст Турции.