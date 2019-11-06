Скелет наполеоновского генерала нашли в Смоленске

Как пишет The Daily Telegraph, вскоре скелет перевезут в Париж. Руководитель раскопок Пьер Малиновский надеется, что Россия примет участие в торжественной церемонии захоронения. По его словам, это «сблизит Францию и Россию», передает RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова передать французской генерала Гюдена при соответствующем запросе страны. По словам представителя Кремля, археологи из России и Франции провели хорошую совместную работу. Он также уточнил, что президент РФ Владимир Путин уже знает об этой важной находке.

Шарль Этьен Гюден умер 22 августа 1812 года в возрасте 44 лет в бою у Валутиной горы, в котором погибли семь тысяч французов. В Гюдена попало пушечное ядро. Ему ампутировали ногу. Через три дня он скончался от гангрены. Когда он умер, у него вырезали сердце и отвезли его в Париж, чтобы захоронить на кладбище Пер-Лашез. При этом точное положение тела не было установлено.