Эрдоган жестко раскритиковал УЕФА за «линчевание» турецких спортсменов
Спортсмены, представляющие Турцию за рубежом, после начала операции «Источник мира» подвергаются систематическим нападкам, масштабы которых сравнимы с «линчеванием». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед началом визита в Венгрию.
«Анкара осуждает несправедливую и политически мотивированную позицию УЕФА по отношению к национальной сборной и клубам Турции», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.
Президент назвал беззаконием решение УЕФА о санкциях против турецких футболистов, отдавших честь в знак солидарности с участниками операции «Источник мира»: «Налицо двойные стандарты и явное игнорирование общепринятых правил. Действия турецких спортсменов не являются политической провокацией».
По его мнению, УЕФА занимает предвзятую позицию всякий раз, когда речь заходит о Турции и турецких спортсменах. УЕФА должен незамедлительно отказаться от ошибочной позиции. Ошибочные решения не должны приводить к политизации спорта, отметил турецкий президент.