Спортсмены, представляющие Турцию за рубежом, после начала операции «Источник мира» подвергаются систематическим нападкам, масштабы которых сравнимы с «линчеванием». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед началом визита в Венгрию.

«Анкара осуждает несправедливую и политически мотивированную позицию УЕФА по отношению к национальной сборной и клубам Турции», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.