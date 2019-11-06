Баку вновь примет международный фестиваль танго

В Баку с 29 ноября по 1 декабря в третий раз пройдет международный фестиваль танго, который проведут посольство Аргентины в Азербайджане и организация United Cultures.

Как пишет "Вестник Кавказа", в фестивале примут участие признанные в мире мастера танго, а также специальные гости - чемпионы мира и Европы Августина Пьяджо и Максим Герасимов (Аргентина/Россия) и Сесилия Акоста и Леван Гомелаури (Грузия).