Баку вновь примет международный фестиваль танго
В Баку с 29 ноября по 1 декабря в третий раз пройдет международный фестиваль танго, который проведут посольство Аргентины в Азербайджане и организация United Cultures.
Как пишет "Вестник Кавказа", в фестивале примут участие признанные в мире мастера танго, а также специальные гости - чемпионы мира и Европы Августина Пьяджо и Максим Герасимов (Аргентина/Россия) и Сесилия Акоста и Леван Гомелаури (Грузия).
Также в Баку выступит Лаутаро Тиссера - один из самых выдающихся гитаристов в современном аргентинском танго.
В рамках трехдневного фестиваля жители и гости Баку смогут увидеть великолепное шоу, услышать замечательную музыку, а также обучиться танцам. В перерывах между выступлениями танцевальная сцена будет отдана в распоряжение зрителей, чтобы каждый смог почувствовать дух аргентинского танго.