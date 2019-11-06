МИД о пресечении очередной армянской провокации

«Встречная сторона была подробно проинформирована об армяно-азербайджанском конфликте, самопровозглашенном режиме, созданном Арменией в оккупированном Нагорном Карабахе и других семи районах Азербайджана, а также незаконной деятельности на этих территориях. От компании было потребовано воздержаться от шагов, пропагандирующих незаконный режим.

Противоположная сторона, немедленно отреагировав на обращение, в ответном письме попросила прощения за свою ошибку и доставленное беспокойство, а также сообщила, что дизайн соответствующих сувенирных банкнот подготовлен не ими, а другой лицензированной компанией. Несмотря на это, было отмечено, что после обращения вопрос был обсужден, и обещано, что вышеуказанные банкноты не будут выпущены в оборот, а информация об этом будет удалена с сайта. Мы хотели бы отметить, что вышеуказанная информация уже удалена с сайта германской компании», - сказали в МИД.