Новые визиты «Мобильной глазной клиники» Azercell

В течение октября «Мобильная глазная клиника» Azercell провела осмотр учеников Насиминского и Ази Аслановского филиала Республиканского центра развития детей и молодежи №2.

Компания Azercell, которая стремится упростить жизнь людей с помощью современных технологий и эффективных решений, продолжает организовывать бесплатное офтальмологическое обследование.

В рамках визита клиники в Сабунчинский район, поселок Бакиханова была оказана медицинская помощь детям из малообеспеченных семей, а также детям с ограниченными возможностями.

В целом в октябре услугами клиники воспользовались около 100 детей.

«Мобильная глазная клиника» Azercell, начавшая свою деятельность 1 июня 2011 года - в Международный день защиты детей, оснащена новейшим медицинским оборудованием. Услугами «Мобильной глазной клиники», созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы.

Отметим, что обследование и лечение проводится общественным объединением Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi при поддержке Azercell.