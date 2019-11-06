Эрдоган обсудит с Трампом российское и американское оружие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о темах, которые он собирается обсудить на переговорах с главой белого дома Дональдом Трампом в ходе намеченного на 12-13 ноября визита в США.

"Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 – конечно, они будут на повестке дня. Наша цель – довести торговый оборот до 100 миллиардов долларов… Обсудим также шаги в военной промышленности. Поскольку нам не продали Patriot, мы нашли альтернативу – С-400, и это дело закончено", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию, передает РИА Новости.

Он отметил, что Турция может наряду с С-400 купить и американские системы ПВО Patriot. "Мы готовы купить их, пусть дадут нам предложение, мы его оценим", - добавил турецкий лидер.