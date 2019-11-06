«Арабская осень» дошла и до Кувейта

Согласно информации, акцию протеста инициировал бывший кувейтский депутат Салех аль-Мулла, который мобилизовал своих сторонников в соцсетях под лозунгом «С нас довольно». Отмечается, что демонстрация была организована с разрешения властей.

Накануне перед парламентом Кувейта собрались сотни протестующих против неудовлетворительного оказания властями общественных услуг и «нежелания правительства бороться с коррупцией», передает Agence France-Presse.

Аль-Мулла сказал журналистам, что протест был «посланием людей и выражением их недовольства перед лицом коррупции». «Мы хотим, чтобы наше правительство прекратило воровать государственные деньги, — сказал один из протестующих корреспонденту Agence France-Presse. — Они украли наши надежды и мечты».

Отметим, что Ирак и Ливан охвачены массовыми протестами, которые сопровождаются обвинениями местных правительств в «тотальной коррупции». 29 октября в отставку подал премьер Ливана Саад Харири. В Ираке жертвами продолжающихся беспорядков уже стали 267 человек.