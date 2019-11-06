Рамин Гулузаде о защите прав интеллектуальной собственности

20:48

Сегодня при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, компании Microsoft и посольства США в Азербайджане состоялся семинар на тему «Права интеллектуальной собственности и кибербезопасность». Перед началом семинара состоялась двусторонняя встреча между министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде и послом США в Азербайджане Ли Литценбергером. На встрече обсуждалась роль кибербезопасности в защите прав интеллектуальной собственности. Стороны обменялись мнениями о способах борьбы с нарушениями закона в сфере интеллектуальной собственности.

Открывший мероприятие вступительным словом министр Рамин Гулузаде отметил, что вопросы прав интеллектуальной собственности и кибербезопасности тесно связаны друг с другом: «Использование лицензионного программного обеспечения непосредственно служит охране прав интеллектуальной собственности, снижению киберрисков и повышает уровень защиты информационных систем и персональных данных». Рамин Гулузаде подчеркнул, что защита прав интеллектуальной собственности оказывает большое влияние на развитие предпринимательства в стране и привлечение иностранных инвестиций: «Одним из важных направлений доклада о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума является защита прав интеллектуальной собственности. Азербайджан занял 92-е место в отчете о глобальной конкурентоспособности за 2015 год в подиндексе «Защита интеллектуальной собственности», но в результате проводимых устойчивых реформ в этой области в докладе за 2019 год страна с показателем 70,4 балла поднялась на 30-е место среди стран мира. По этому показателю Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ, опередив многие государства Центральной и Восточной Европы». Министр также подчеркнул, что как продолжение реформ согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью улучшения позиции страны в международных рейтингах, усовершенствования способов борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, а также управления и безопасности, для госучреждений было приобретено лицензионное программное обеспечение компании Microsoft: «С этой целью в 2018 году было подписано трехлетнее соглашение с Microsoft. В соответствии с соглашением приобретены 20 000 операционных систем Windows, лицензии на 20 000 пакетов приложений Microsoft Office и 100 серверных лицензий. Согласно проекту, запланирована передача лицензий Microsoft 63 государственным организациям, финансируемым из госбюджета».

Говоря о выделении лицензий 43 правительственным учреждениям и девяти учебным заведениям, министр сообщил, что для удобного и быстрого получения лицензий госструктурами, учебными заведениями и студентами созданы три портала. Правительственные учреждения, учебные заведения и студенты могут получить свои лицензии на соответствующих порталах через свои заранее выделенные аккаунты. Рамин Гулузаде также отметил, что на основе существующих партнерских отношений между Microsoft и ООО AzInTelecom при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий определенные лицензии продуктов Microsoft предоставляются в ежемесячную аренду компаниям, занимающимся коммерческой деятельностью в сфере облачных услуг AzCloud. В завершение министр выразил уверенность, что работа по расширению использования лицензионного программного обеспечения в стране окажет положительное влияние на деятельность государственных органов и компаний, а также укрепит позиции Азербайджана в международных рейтингах. В свою очередь, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер подчеркнул важность использования лицензионного программного обеспечения для обеспечения кибербезопасности в бизнес-структурах и госучреждениях: «Использование нелицензионного программного обеспечения может привести как к потере времени, так и к финансовым потерям. Компании во всем мире, использующие такое программное обеспечение, ежегодно теряют 359 миллиардов долларов».

Затем председатель правления Агентства по интеллектуальной собственности Кямран Иманов рассказал о проблемах и шагах, которые необходимо предпринять в нашей стране в области интеллектуальной собственности. Американский эксперт по вопросам кибербезопасности и коммуникаций Марк Пфайфл заявил, что кибербезопасность напрямую связана с государственной безопасностью и интересами. По его словам, использование нелицензионного программного обеспечения является угрозой национальной безопасности.