УЕФА представил мяч Евро-2020
Организаторы чемпионата Европы по футболу 2020 года представили официальный мяч турнира. Спортивный снаряд от фирмы Adidas получил название Uniforia - симбиоз unity (единство) и euphoria (эйфория).
По словам создателей мяча, они вдохновлялись тем фактом, что турнир впервые в истории одновременно примут сразу 12 европейских стран.
Основным цветом мяча является белый с элементами черных и разноцветных вставок. Так дизайнеры хотели показать "размытость границ при проведении турнира", передает Sportbox.ru.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории чемпионат пройдет сразу в нескольких странах. В честь 60-летнего юбилея турнира матчи примут Баку, Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Рим, Амстердам, Копенгаген, Дублин, Глазго, Бильбао и Будапешт. Баку будет принимать игры группы А в паре с Римом, то есть три матча группы пройдут в столице Азербайджана, остальные три игры – в столице Италии.