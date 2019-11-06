Сыну Кочаряна запретили видеться с отцом

Старший сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак не может видеться с отцом. пишут армянские СМИ.

«Седраку запретили свидание с отцом», - сказал журналистам адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

На вопрос, на каком основании ему не разрешают видеться с отцом, Рубен Саакян ответил:

«Спросите их» (очевидно, имея в виду власти страны).

Отметим, что ранее в четверг ереванский суд общей юрисдикции отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна об освобождении его под залог.