Сыну Кочаряна запретили видеться с отцом
Старший сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак не может видеться с отцом. пишут армянские СМИ.
«Седраку запретили свидание с отцом», - сказал журналистам адвокат Кочаряна Рубен Саакян.
На вопрос, на каком основании ему не разрешают видеться с отцом, Рубен Саакян ответил:
«Спросите их» (очевидно, имея в виду власти страны).
Отметим, что ранее в четверг ереванский суд общей юрисдикции отклонил ходатайство адвокатов Кочаряна об освобождении его под залог.