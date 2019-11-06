В Израиле отреагировали на попадание секретной ракеты в руки России

В Израиле не видят повода для беспокойства из-за возможной утраты секретной ракеты-перехватчика, выпущенной из системы противоракетной обороны David's Sling («Праща Давида»), и ее попадания в руки российских военных, заявил экс-советник министра внутренней безопасности еврейского государства Алекс Векслер, передает российское информагентство «Национальная служба новостей».

По его словам, инцидент с пробным пуском двух ракет в сторону Сирии произошел полтора года назад. После того как израильские военные поняли, что сирийцы не ведут ответный огонь, было решено запустить самоуничтожение снарядов. «С точки зрения израильских военных, обе ракеты были уничтожены. Но некоторые специалисты считают, что одна ракета наверняка была уничтожена, а вторая упала на территории Сирии и, возможно, попала в руки сирийцев, а затем и российские специалисты подъехали», — сказал Векслер.

Россияне, скорее всего, изучили устройство новейшей израильской ракеты, считает экс-советник министра. Однако в Израиле «не слишком серьезно» к этому относятся, поскольку достоверных доказательств попадания ракеты в руки российской армии пока нет.

О захвате противоракеты «Праща Давида» стало известно накануне. По информации китайского портала Sina, ВВС Израиля 23 июля 2018 года выпустили две противоракеты по двум сирийским баллистическим ракетам «Точка». Из-за технического сбоя аппарат не попал в цель и оказался на территории Сирии. Прибывшие на место предполагаемого приземления сирийские военные обнаружили ракету неповрежденной. Утверждается, что они доставили перехватчик на сирийско-российскую базу, а затем передали Москве для дальнейших исследований. Важность изучения израильской ракеты объясняется тем, что система «Праща Давида» по возможностям сопоставима с российской системой C-400.