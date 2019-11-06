Эрдоган: Мазлум Абдо ничем не отличается от аль-Багдади
Позиция Евросоюза по отношению к Турции в последнее время далека от конструктивной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, сообщает Anadolu.
«Отношения Турции и ЕС не должны быть в заложниках у двусторонних проблем нескольких стран-членов Евросоюза», - отметил глава турецкого государства.
Кроме того, турецкий лидер снова призвал международное сообщество избегать применения политики двойных стандартов в вопросах борьбы с терроризмом: «Разделение террористов на «хороших и плохих», «своих и чужих» недопустимо». В частности, глава турецкого государства подчеркнул, что главарь террористической организации YPG/PKK Фархата Абди Шахин, более известный как Мазлум Кобани (Мазлум Абдо) «ничем не отличается от Абу Бакра аль-Багдади». «Они оба террористы одного и того же уровня», - заявил Эрдоган.