Новый «халиф» ИГИЛ грозит Западу возмездием

В ближайшие дни новый лидер "Исламского государства" Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курайши намерен опубликовать первое звуковое обращение к своим последователям, пишет NEWSru.co.il со ссылкой на ливанскую газету "Аль-Ахбар".

Согласно информации, прежде всего новоизбранный "халиф" должен будет рассказать о себе, так как о нем ничего не известно.

Цитируемый газетой источник утверждает, что Абу Ибрагим – родственник Абу Бакра аль-Багдади. Также отмечается, что, несмотря на отсутствие достоверных сведений о новом "халифе", ему уже присягнули многие отделения ИГ.

Первой задачей Абу Ибрагима станет организация акций возмездия на Западе. Ожидается новый всплеск активности европейских джихадистов. Наибольшую опасность представляют террористы-одиночки, не находящиеся в связи с отделениями ИГ.