Меркель и Столтенберг не согласились со «смертью мозга» НАТО
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО было слишком резким, оно не соответствует положению вещей, заявили канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине.
Меркель отметила, что Макрон выбрал «резкие слова», а его точка зрения не соответствует ее собственной.
«Настолько радикальная атака не нужна, даже если у нас есть проблемы, которые нужно решать вместе», — заявила Меркель, отметив, что НАТО по-прежнему остается краугольным камнем безопасности Германии. Генсек альянса тоже выразил несогласие со словами президента Франции, пишет РБК.
В интервью журналу Economist Макрон сказал, что Европа стоит на краю пропасти и может перестать контролировать свою судьбу, если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — констатировал президент Франции.