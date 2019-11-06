Меркель и Столтенберг не согласились со «смертью мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о смерти мозга НАТО было слишком резким, оно не соответствует положению вещей, заявили канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Берлине.

Меркель отметила, что Макрон выбрал «резкие слова», а его точка зрения не соответствует ее собственной.