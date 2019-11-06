Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что президентство отнимает у него все силы, из-за чего он в конце дня чувствует себя "не человеком, а организмом".

"Очень сложная профессия, отнимает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце дня из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи", - сказал Зеленский в видеоролике в Facebook, передает ТАСС.

При этом он отметил, что не собирается отказываться от своей работы: "Решение, как говорят в Раде, принято".