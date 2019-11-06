Пентагон: деньги от сирийской нефти достаются курдам

Прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достается так называемым арабо-курдским Сирийским демократическим силам, заявили в Пентагоне.

Официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман заявил, что оставшиеся в стране американские военнослужащие будут защищать месторождения от любых сил, которые будут им угрожать, сообщает Reuters.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что государственные органы США ежемесячно зарабатывают более $30 млн от добычи контрабандной нефти в Сирии, пишет RT.

Отметим, что ранее в Госдепе заявили, что нефть добывается «местными властями на благо местных общин», имея в виду «под властями» курдские вооруженные формирования, занявшие Заевфратье. На восточном берегу Евфрата сосредоточено около 90% сирийской нефтедобычи.