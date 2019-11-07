Российские болельщики устроили беспорядки в Будапеште

Источник отмечает, что в городе произошла серия драк между ультрас, на подмогу россиянам прибыли группировки из Польши, Болгарии и Сербии. В столице Венгрии в усиленном режиме работает полиция, было ограничено движение наземного транспорта.

В то же время в российском посольстве в Венгрии сообщили, что полиция Венгрии задержала в Будапеште несколько россиян после того, как в преддверии встречи ЦСКА и «Ференцварош» произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе с представителями органов охраны правопорядка, сообщает RT.