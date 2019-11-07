Мировой долг превысил $188 триллионов

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, по словам которой, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор, пишет Коммерсант.

«Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности,— сказала глава фонда. — По нашим оценкам, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвержены высокому риску возникновения долговых проблем, либо уже находятся в бедственном положении».

Глава МВФ напомнила, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена финансовым кризисом 2008 года, когда частному сектору оказывалась масштабная господдержка: «Только прямая господдержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 года составила $1,6 трлн».

Предшественница Георгиевой на посту главы МВФ – Кристин Лагард – в 2018 году заявляла, что глобальный долг составляет $182 трлн.