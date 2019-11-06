В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом есть жертвы; видео
В ночь на 7 ноября в Киеве пытались убить российско-украинского бизнесмена Игоря Сало. Неизвестный на мотоцикле подложил бомбу на крышу бронированного представительского автомобиля и скрылся.
В результате взрыва в машине погиб телохранитель бизнесмена - сотрудник полиции. Голову последнего взрывной волной отбросило на автостраду на несколько метров. Сам Игорь Сало и водитель выжили, хотя получили тяжелые ранения. Пострадали также водитель и несколько пассажиров проезжавшей мимо маршрутки, пишет Московский комсомолец.
В полиции считают, что причиной покушения стала предпринимательская деятельность Сало, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».
«МК» удалось узнать, что руководитель нескольких фармацевтических компаний Сало обладает восемью паспортами разных стран, один из них российский. Бизнес-карьеру начал строить в России: занимался фармацевтическим бизнесом и энергетикой, но, не достигнув успеха, через некоторое время вернулся на Украину.
Как пишет УНИАН, Сало привлекал внимание сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины, однако до серьезного уголовного преследования дело не дошло. На него, по некоторым данным, были заведены уголовные дела касательно «серых» схем торговли углем, который закупался по завышенной цене в Донецкой и Луганской областях, после чего поставлялся в Украину через российские таможенные пункты. Сообщается, что бизнесмена также подозревают в нескольких рейдерских захватах украинских предприятий.