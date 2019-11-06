В ночь на 7 ноября в Киеве пытались убить российско-украинского бизнесмена Игоря Сало. Неизвестный на мотоцикле подложил бомбу на крышу бронированного представительского автомобиля и скрылся.

В результате взрыва в машине погиб телохранитель бизнесмена - сотрудник полиции. Голову последнего взрывной волной отбросило на автостраду на несколько метров. Сам Игорь Сало и водитель выжили, хотя получили тяжелые ранения. Пострадали также водитель и несколько пассажиров проезжавшей мимо маршрутки, пишет Московский комсомолец.