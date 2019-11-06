Госдепартамент США назначил вознаграждение до $10 млн за информацию, которая поможет в поимке двух главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Программа Госдепартамента Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию") предлагает вознаграждение в размере до $6 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение Саада бен Атыф аль-Аулаки, и до $4 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение Ахмеда Махмуда аль-Коси", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

По информации Вашингтона, оба боевика призывали к атакам против США. "Аль-Коси был схвачен в Пакистане в 2001 году, затем переведен в Гуантанамо. В 2010 году признал себя виновным в сговоре с "Аль-Каидой" и оказании материальной помощи терроризму. США выпустили аль-Коси из Гуантанамо и вернули его в Судан в 2012 году", - отмечает пресс-служба Госдепартамента.