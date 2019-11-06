Гурбан Гурбанов: «Могли забить второй, третий, четвертый… но в итоге проиграли»
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение своей команды от АПОЭЛ (1:2) в 4-м туре Лиги Европы.
«Когда счет был 1:0 в нашу пользу, могли забить второй, третий и даже четвертый гол… но в итоге проиграли. Вот такая игра – футбол. И в первом матче в Баку, и сегодня мы создали больше голевых моментов, чем соперник, но победить не смогли. Несмотря на то, что результат несправедлив, поздравляю АПОЭЛ с победой. Ничего еще не решено. Будем бороться до конца».