Россия и Грузия возвращаются за стол переговоров наша корреспонденция
Хотя указом президента России замминистра иностранных дел России Григорий Карасин был уволен со своего поста, он затем стал сенатором в Совете Федерации, да еще продолжил свою деятельность в качестве главного переговорщика с Грузией. И именно это в Тбилиси восприняли весьма неоднозначно.
В принципе, руководство Грузии это особо не обеспокоило, но вот оппозиция категорически против сохранения за Карасиным статуса главного переговорщика Москвы с Тбилиси, поскольку он перестал быть официальным государственным лицом.
Будучи заместителем министра иностранных дел, Карасин в течение семи лет был представителем РФ в формате прямого российско-грузинского диалога, который проходит с 2012 года. И очередной, двадцать третий раунд этих переговоров намечен уже на конец ноября. Может, именно поэтому Кремль решил не бросать на них нового человека, а оставить много лет находящегося в теме Карасина.
Грузинская оппозиция, впрочем, не только против конкретно бывшего замминистра, но вообще настаивает на прекращении переговоров как противоречащих интересам Грузии.
Тем самым, полагает грузинская оппозиция, Россия создает видимость того, что Москва и Тбилиси якобы способны урегулировать существующие между странами проблемы без международного вмешательства, тогда как необходимо участие представителей международных структур. Оппоненты властей также утверждают, что формат Карасин - Абашидзе вносит разлад в международные переговоры по безопасности и стабильности на Кавказе, которые были задействованы после российско-грузинской войны и проходят в Женеве с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии.
Тем не менее ряд политических и общественных организаций Грузии полагает, что в формате Карасин - Абашидзе определенная целесообразность существует. Сохранение же за Григорием Карасиным должности главного переговорщика по Грузии объясняется тем, что он уже имеет опыт взаимоотношений между Грузией и Россией, и Москва хочет оставить полномочия по ведению этого диалога с Карасиным, хотя таким образом, несомненно, снижается статус самих переговоров.
Так, во всяком случае, считает грузинский аналитик Ника Читадзе, выразивший в беседе с haqqin.az надежду, что, возможно, в ходе предстоящего ноябрьского раунда переговоров будет урегулирован вопрос возобновления авиасообщения между странами, которое было прервано летом этого года.
«Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться, ибо это отвечает интересам и России. Определенные российские компании пострадали из-за того, что не могли привезти туристов в Грузию. Что касается грузинской стороны, то она понесла урон из-за того, что сократилось число российских туристов, особенно в летний сезон», - сказал Читадзе.
Не видит ничего предосудительного в прямых российско-грузинских переговорах и эксперт Гоги Хуцишвили, главное, уверен он, не то, кто будет возглавлять российскую сторону на переговорах, он будет защищать интересы своей страны.
«Я лично не против таких переговоров, ибо господин Карасин прекрасно знает всю ситуацию. В Москве серьезно работают над тем, чтобы Грузия не была враждебной к РФ страной на Кавказе и с Тбилиси можно было сотрудничать по разным вопросам, в том числе и в сфере безопасности. В Москве знают, что западная ориентация Грузии – это уже данность, но в то же время там видят необходимость урегулирования отношений с Тбилиси.
Скажу также, что Россия уверена, что в ближайшем будущем для Грузии нереально стать членом НАТО, однако выстраивать с ней какие-то отношения нужно. Грузия - узловая страна Южного Кавказа, на ее территории реализуются важные звенья крупных энергетических проектов. Грузия также играет роль моста между странами Средней Азии и Европы, поэтому Россия заинтересована в том, чтобы Тбилиси не препятствовал ее политике в регионе. Москва предпочитает, чтобы в рамках переговоров с грузинской стороной главным ответственным лицом был именно Карасин, потому что он хорошо знает Грузию. Это та реальность, благодаря которой он сохранил за собой этот пост», - заявил Хуцишвили.
И он недалек от истины, поскольку, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, формат Карасин - Абашидзе играет важную роль в деле нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.