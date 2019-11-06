Хотя указом президента России замминистра иностранных дел России Григорий Карасин был уволен со своего поста, он затем стал сенатором в Совете Федерации, да еще продолжил свою деятельность в качестве главного переговорщика с Грузией. И именно это в Тбилиси восприняли весьма неоднозначно.

В принципе, руководство Грузии это особо не обеспокоило, но вот оппозиция категорически против сохранения за Карасиным статуса главного переговорщика Москвы с Тбилиси, поскольку он перестал быть официальным государственным лицом.

Будучи заместителем министра иностранных дел, Карасин в течение семи лет был представителем РФ в формате прямого российско-грузинского диалога, который проходит с 2012 года. И очередной, двадцать третий раунд этих переговоров намечен уже на конец ноября. Может, именно поэтому Кремль решил не бросать на них нового человека, а оставить много лет находящегося в теме Карасина.

Грузинская оппозиция, впрочем, не только против конкретно бывшего замминистра, но вообще настаивает на прекращении переговоров как противоречащих интересам Грузии.

Тем самым, полагает грузинская оппозиция, Россия создает видимость того, что Москва и Тбилиси якобы способны урегулировать существующие между странами проблемы без международного вмешательства, тогда как необходимо участие представителей международных структур. Оппоненты властей также утверждают, что формат Карасин - Абашидзе вносит разлад в международные переговоры по безопасности и стабильности на Кавказе, которые были задействованы после российско-грузинской войны и проходят в Женеве с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии.

Тем не менее ряд политических и общественных организаций Грузии полагает, что в формате Карасин - Абашидзе определенная целесообразность существует. Сохранение же за Григорием Карасиным должности главного переговорщика по Грузии объясняется тем, что он уже имеет опыт взаимоотношений между Грузией и Россией, и Москва хочет оставить полномочия по ведению этого диалога с Карасиным, хотя таким образом, несомненно, снижается статус самих переговоров.