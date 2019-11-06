США впервые согласились пойти на уступки Китаю

Отмечается, что окончательное решение пока не принято. Однако в случае успеха переговоров это будут первые уступки Китаю со стороны США.

США и Китай договорились о взаимной отмене пошлин в рамках первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн отметил, что обе стороны должны отменить пошлины одновременно, а объемы товаров, освобождаемых от дополнительного налогообложения, должны быть пропорциональными. Однако он не уточнил, когда именно страны рассчитывают снять пошлины с первой порции товаров и каков будет их объем.

На фоне этой новости наблюдается подъем на большинстве рынков развитых и развивающихся стран. Так, свои рекорды обновили индексы S&P 500, Dow Jones и ММВБ.