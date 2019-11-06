Главный тренер АПОЭЛ о победе над «Карабахом»

«В первую очередь хочу сказать, что очень рад за своих ребят, - говорит немецкий специалист. - После пропущенного гола мы смогли показать, что в команде есть жизнь. Под моим руководством АПОЭЛ в третий раз играл с « Карабах ом». У нас две победы и ничья. До меня АПОЭЛ проиграл « Карабах у» 1:2.

Мы знаем, что можем играть лучше. Не проснулись вовремя и пропустили гол. Но давайте сегодня говорить о положительных вещах. Это была очень сложная игра групповой стадии. Мы – единственные представители Кипра в еврокубках. Давайте сегодня радоваться. Футболисты играли сердцем. Если кто-то не замечает этого, то извините…

Я знаю, что на Кипре любят обсуждать схему игры. Летом АПОЭЛ играл по системе 5-3-2, а после моего прихода команда перешла на 4-3-3. При неудачах очень легко сказать, что нужно менять систему игры. В Баку наша команда показала, что умеет обороняться, хотя после пропущенного гола мы немного испугались.

При любой системе ошибки будут. Нужно играть смело и не ждать, пока нам забьют. Сегодня я поменял схему на 4-4-2. Мы рады, что выиграли, хотя вратарь спас нас в некоторых эпизодах.

Я также хочу рассказать вам историю, которая произошла в раздевалке. Лукас Соуза извинился передо мной за его игру в первом тайме. Его признание показывает, что он не снимает с себя ответственности и не валит все на тренера, хотя в футболе виноват в первую очередь тренер.

Мы совершили много потерь в первом тайме. Часто играли по правому краю и забывали о левом. Мы изменили систему во втором тайме. Нам помогли футболисты, вышедшие на замену. Я доволен проделанной работой».