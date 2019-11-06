Ученые провели первое генетическое исследование жителей Древнего Рима, которое показало, что в эпоху становления Римской империи Вечный город населяли в основном выходцы с Ближнего Востока и из Греции, а не коренные италики или западноевропейские варвары. Исследование провели генетики из США и Италии, его результаты опубликованы в журнале Science.

Ученые изучили геном 127 человек, найденных в 29 захоронениях, расположенных в черте Рима и рядом с ним. Они жили в разные эпохи, и сравнение показывает, как со временем менялось население Вечного города. По мере роста империи разнообразие типов увеличивалось, при этом приток новой крови шел преимущественно с востока. Анализ показал, что только двое из 48 человек, живших в период с 27 года до н.э. по 300 год н.э., были европейцами. Еще двое имели большую долю североафриканской крови, остальные были потомками греков, сирийцев, ливанцев и других средиземноморских и ближневосточных народов.

«Люди, вероятно, считают, что современный объем миграции — это что-то новое. Однако ДНК античных людей показало, что популяции активно перемешиваются уже давно», — прокомментировал результаты исследования генетик Джонатан Притчард из Стэнфордского университета.

Предками древних римлян были местные охотники-собиратели, фермеры с Ближнего Востока и кочевники из Прикаспия. Однако во времена республики и империи среди жителей резко увеличилось число выходцев с Ближнего Востока и из Греции. Таким образом, типичный гражданин Рима стал генетически похож на жителя Ливана и Сирии. Исследователи сделали вывод, что горожане не только завозили рабов, но и вступали с ними в тесную связь, а также приглашали остаться в Риме.

После раздела Римской империи генетическое разнообразие в городе сократилось, однако оно восстановилось в средние века, так как на этом месте возник центр Священной Римской империи.