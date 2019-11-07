Как известно, власти Чили отменили проведение саммита АТЭС и климатического форума COP25, запланированного на 13-14 ноября, в связи с проходящими здесь массовыми акциями протеста. Прямо скажем, случай редкий даже в нынешней полной неожиданностей глобальной политике. Но если отмена самого саммита действительно оказалась полной неожиданностью, то отмена встречи глав США и Китая в рамках этого мероприятия с целью продолжения торговых переговоров была вполне ожидаемой.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не встретятся в этом месяце для подписания первой части торгового соглашения. Об этом со ссылкой на неназванного "высокопоставленного чиновника" в администрации Трампа сообщило агентство Reuters. Причиной очередного затягивания подписания сделки называлась отмена саммита АТЭС в Чили. Мол, США и Китай пока не смогли договориться о новом месте для проведения переговоров на высшем уровне. Для встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня, как отмечается, были предложены различные локации, в частности в странах Европы – Швеции, Швейцарии, а также ряде стран Азии. При этом вариант с проведением встречи в США был отклонен.

Представители администрации США и сам Трамп неоднократно заявляли о том, что так называемая "первая фаза" торгового соглашения между США и Китаем будет подписана в текущем месяце. Однако в преддверии саммита в Чили, об отмене которого стало известно в последний момент, министр торговли США Уилбур Росс намекнул на риски затягивания переговоров. Неужели отмена саммита повлияла на отмену и двусторонней встречи, ожидания от которой для мировой общественности были ничуть не меньше, чем от самого саммита? Понятно, что встреча глав двух ведущих государств требует большой подготовки, но как бы высоки не были требования протокольных правил и мер безопасности, при желании сторон встречу можно было провести, пусть даже с небольшой отсрочкой.

Правда, для этого требовалось главное – подготовленность сторон к подписанию двустороннего торгового соглашения, если даже оно касалось только "первой фазы". Ведь каждый день затяжки процесса выяснения отношений между Вашингтоном и Пекином приносит колоссальный ущерб, и не только этим странам, но и всему миру. Значит, истинная причина отмены встречи лидеров двух стран кроется где-то в другом месте. Не все, видимо, обстояло так гладко, как это можно было понять из экстравагантных твитов Трампа и витиеватых заявлений Пекина. Это видно и из последнего сообщения South China Morning Post.

Издание отмечает, что визит в США не входит в программу предстоящей поездки председателя КНР Си Цзиньпина за границу, что ставит под сомнение возможность подписания промежуточного торгового соглашения между двумя странами на следующей неделе. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что его поездка с 10 по 15 ноября будет включать государственный визит в Грецию и посещение саммита развивающихся стран в Бразилии. В заявлении не говорилось ни о США, ни о какой-либо встрече между Си и Трампом в ходе поездки. Это заявление было сделано на фоне растущих спекуляций о том, когда и где Си может встретиться с Трампом, чтобы подписать промежуточную сделку. А ведь эти встречи Си тоже готовились не один день, не готовил же он две встречи параллельно. Ведь речь идет о таких важных мероприятиях, как государственный визит в Грецию и посещение саммита развивающихся стран в Бразилии.

Переговорщики в США и Китае тщательно работали над завершением текста соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора между двумя крупнейшими в мире экономиками. Планировалось, что соглашение будет подписано лидерами США и КНР на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. После отмены саммита Трамп и другие официальные лица США предлагали провести встречу в Айове, на Гавайях или на Аляске. А на недавнем закрытом мероприятии в Вашингтоне для членов Американо-китайского делового совета один из высокопоставленных китайских дипломатов сказал, что президентская встреча кажется "чрезвычайно важной" для Трампа, но Пекин не счел ее критической. Ожидается, что промежуточная торговая сделка будет включать в себя обязательство США отказаться от пошлин, запланированных на 15 декабря, на импорт из Китая на сумму около 156 млрд. долларов, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки. Китай же, в свою очередь, должен нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции, открыть свои финансовые рынки и устранить ограничения на генетически модифицированные продукты питания из США.

А тем временем США и Китай продолжают терять миллиарды долларов из-за непрекращающейся торговой войны. Последние данные показывают, что за первые девять месяцев этого года экспорт США в Китай сократился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт из Китая снизился на 13,5%. Снижение торговой напряженности и отмена или снижение пошлин могут привести к скачку поставок в некоторых отраслях. Опасность заключается в том, что если китайские клиенты уже нашли новых поставщиков, американским экспортерам будет нанесен долгосрочный ущерб. Правда, американские покупатели тоже нашли замену, но примерно двум третям из 35 млрд. долларов потерянного импорта из Китая, заменив его поставками из Тайваня, Мексики, Евросоюза, Вьетнама и Японии.

Но так долго продолжаться не может. Политики часто используют экономику для достижения своих целей. Но всему есть предел. Затянувшаяся торговая война между двумя ведущими экономиками мира грозит обвалом всей глобальной экономике. Может действительно Трампу нужно продлить ее до очередных выборов в США, на которых он намерен переизбраться в президенты. Возомнив себя великим мастером экономических интриг, американский лидер может использовать для своих целей и это обстоятельство. Но слишком оно опасно и может обернуться невозвратными потерями.