Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 03:23

Латвийские тюнинговые бронированные автомобили под брендом Dartz стали хорошо известны в мире еще с 90-х годов. Рижская фирма вначале занималась поставкой и установкой пуленепробиваемых стекол в офисы, магазины, торговые центры, что в то время, по понятным причинам, было весьма актуально. Позже владелец Леонард Янкелович расширил сферу деятельности и начал ставить такие стекла в дорогие джипы. Он вовремя поймал ветер для своего бизнеса. С годами фирма занялась тюнингованием автомобилей, используя эксклюзивную кожу для салона, кевларовое покрытие для корпуса, стекла, выдерживающие автоматную очередь, и, конечно, мощные двигатели.

В 2009 году из мастерских вышла модель под выразительным названием «Промбронь», в которой для отделки была использована кожа из… китовых пенисов, что вызвало неоднозначную реакцию в прессе и фирме в результате отказалась от провокационного шага. Тем не менее, за этой моделью последовали 9 вариантов с броскими названиями — Iron Diamond, Black Dragon, Black Russian и другие. Спрос на эксклюзив появился сразу. Компания стала позиционировать себя, как продолжательницу традиций легендарного дореволюционного завода «Руссо-Балт» - первого производителя автомобилей в Российской империи, заводы которого находились в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Риге. Кроме легковых авто с конвейеров тогда сходили броневики, автобусы, и даже самолеты. Конец производства настал с победой большевиков. Бренд оставался долгие годы бесхозным. С началом кооперативного движения в конце 80-х в Риге появилась фирма по выпуску автомобильных прицепов, на борту которых красовалась надпись «Руссо-Балт». И сейчас в столице Латвии существует это производство. На логотипе же компании Dartz написано полное историческое название - «1-й броне-танко-автомобильный завод. Бывш. «Руссо-Балт».