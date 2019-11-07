Личный бронеавтомобиль – за миллион наша корреспонденция
Латвийские тюнинговые бронированные автомобили под брендом Dartz стали хорошо известны в мире еще с 90-х годов. Рижская фирма вначале занималась поставкой и установкой пуленепробиваемых стекол в офисы, магазины, торговые центры, что в то время, по понятным причинам, было весьма актуально.
Позже владелец Леонард Янкелович расширил сферу деятельности и начал ставить такие стекла в дорогие джипы. Он вовремя поймал ветер для своего бизнеса.
С годами фирма занялась тюнингованием автомобилей, используя эксклюзивную кожу для салона, кевларовое покрытие для корпуса, стекла, выдерживающие автоматную очередь, и, конечно, мощные двигатели.
В 2009 году из мастерских вышла модель под выразительным названием «Промбронь», в которой для отделки была использована кожа из… китовых пенисов, что вызвало неоднозначную реакцию в прессе и фирме в результате отказалась от провокационного шага. Тем не менее, за этой моделью последовали 9 вариантов с броскими названиями — Iron Diamond, Black Dragon, Black Russian и другие. Спрос на эксклюзив появился сразу.
Компания стала позиционировать себя, как продолжательницу традиций легендарного дореволюционного завода «Руссо-Балт» - первого производителя автомобилей в Российской империи, заводы которого находились в Санкт-Петербурге, Москве, а также в Риге.
Кроме легковых авто с конвейеров тогда сходили броневики, автобусы, и даже самолеты. Конец производства настал с победой большевиков. Бренд оставался долгие годы бесхозным. С началом кооперативного движения в конце 80-х в Риге появилась фирма по выпуску автомобильных прицепов, на борту которых красовалась надпись «Руссо-Балт». И сейчас в столице Латвии существует это производство.
На логотипе же компании Dartz написано полное историческое название - «1-й броне-танко-автомобильный завод. Бывш. «Руссо-Балт».
В 2014 году фирма выпустила две модификации модели «Промбронь» - Black Shark («Черная акула») и Black Snake («Черная змея»). Официально объявлялось, что эти автомонстры способны выдерживать удары реактивного гранатомета или взрывы мин. Двигатель мощностью во многие сотни «лошадей» позволяет развивать такому тяжеловесу скорость до 250 километров в час.
Понятно, что купить подобное средство передвижения далеко не всякому по карману. Еще в 2010 году на рынке Северной Америки стартовая цена модели Т-98 Kombat составляла 225 тысяч долларов. В том же году на торгах в Монако автомобиль Monaco Red Diamond Edition, вышедгий из автоателье Dartz стоил 1 миллион евро!
Несомненно, что уровень безопасности в этом «танкомобиле» был соблюден высочайший: и кевларовая отделка, и пуленепробиваемые стекла, плюс использование золота для украшения салона.
И еще одна деталь — на борту в комплект входили три бутылки эксклюзивной, самой дорогой в мире водки бренда RussoBaltique. (Кстати, бутылка с тремя стопками экскоюзивного дизайна стоит под стать автомобилю — 1 миллион евро). Эта водка фигурировала в третьем сезоне популярного сериала «Карточный домик». Небезынтересно, что Л.Янкелович является и владельцем музея водки в Риге, остроумно называющим себя «академиком водочных наук».
Куда же уезжают такие уникальные четырехколесные разработки латвийско-эстонской компании?
В 2011 году, после длительных переговоров, 100 автомашин Dartz Kombat были поставлены в Китай, по заказу государственной компании с оборотом 15 миллиардов долларов в год. Цена от поставщика — коммерческая тайна. Но известно, что на своем рынке китайцы предлагали каждое авто уже по цене 1 миллион евро.
Материнская компания Dartz базируется в Таллинне, в Эстонии. Там происходит основная сборка, а в Риге изготавливают детали отделки и стекла. На отсутствие покупателей владелец не жалуется. Машины продавались и продаются в Россию, США, Арабские Эмираты.
Недавно компания показала модель Dartz Black Stallion («Черный жеребец»), сделанный для съемок в кинофильмах. Кстати, это не первый броневик для кинематографа, в свое время одна из моделей появлялась в фильме Саши Коэна «Диктатор».
Новая машина собрана на базе известного внедорожника Hummer H2, в отделке использована кожа аллигатора и морского ската. Хотя киношная модель лишена брони, все же движок в него «посажен» 1000-сильный. Внимание на это изделие обратило известное британское издание The Sun, отметив цену — 300 тысяч евро. Вид у машины, как и положено, весьма киногеничный — устрашающий.