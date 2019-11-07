Как только в урегулировании карабахской проблемы возникает возможность малейших подвижек, Армения моментально выдвигает какой-либо провокационный тезис, на корню подрубающий едва намечающуюся договоренность.

Вот и на этот раз вслед за заявлением о том, что «Карабах это Армения», премьер-министр Никол Пашинян вытащил на свет давнишнюю идею о референдуме, который якобы только и может определить будущий статус Нагорного Карабаха.

Когда в переговорном процессе по Карабаху будет сформулировано приемлемое для армянского народа решение, то будут проведены общенародные обсуждения, решения должны быть приняты в общенациональном формате, заявил Пашинян.

При этом армянский лидер продолжает настаивать на каком-то приемлемом для всех - армянского, карабахского и азербайджанского народов - решении вопроса, не называя ничего (кроме референдума!), что бы способствовало этому. «Если этот (приемлемый – ред.) вариант будет найден, то он будет представлен народу и вынесен на всеобщее обсуждение», - обещает он опять-таки непонятно кому.

Так какой все-таки референдум имеет в виду Пашинян и где он собирается его проводить - в Армении или в Карабахе? И там, и там это будет противоречить международным правовым нормам, потому что Нагорный Карабах находится вне границ Армении, зато в границах Азербайджана, и любую официальную акцию здесь можно считать законной только с согласия Баку. А согласие может быть получено, только если оккупационные армянские войска уйдут из Карабаха и туда будет возвращено изгнанное азербайджанское население. То есть референдум может состояться с участием обеих этнических общин, иначе какой же это плебисцит, что означает «всенародное решение».

Так что беспочвенные заявления и планы Пашиняна не очень понятны даже его же окружению, не говоря уже о простом люде.