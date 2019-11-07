Крупный паром наткнулся на риф

В среду, 6 ноября, огромный многопалубный паром Princess Anastasia напоролся на риф близ столицы Швеции. По счастью, люди не пострадали. Спасательный департамент Швеции сообщил, что на нем произошел сбой электроэнергии, из-за чего судно сбилось с курса и наткнулось на риф.

Обычно считается, что рифы и аварии, связанные с ними, существуют только в где-то в далеких экзотичных южных морях. Однако произошедший среди шхер (скалы, ограждающие водный путь в Балтийском море - прим. авт.) близ Стокгольма случай опровергает такие представления.

Паром, пользующийся большой популярностью у туристов в течение почти всего года, следовал из Хельсинки в Стокгольм, а оттуда, вернувшись в Хельсинки, должен был продолжить путь в Санкт-Петербург.

Такие круизы имеют большой спрос у скандинавов. На кораблях этого типа есть не только комфортабельные каюты, но и танцевальные залы, казино, игровые автоматы, рестораны, бары. Princess Anastasia спущен на воду в 1986 году. Длина его — 177 метров, ширина — 33 метра.

После происшествия решено было отбуксировать паром назад, в Стокгольм, провести необходимые для восстановления нормального плавания технические проверки и работы.

Корабль, обычно курсирующий между Санкт-Петербургом и Стокгольмом, по пути обычно заходит в порты Таллинна, Хельсинки, Мариехамна (город-порт - столица Аландских островов, между Финляндией и Швецией — прим.авт.).

Компания, которой принадлежит судно, в своем сообщении не упомянула столкновение с рифом, заявив только о прервавшемся электроснабжении. Судя по пресс-релизу судовладельца, никакой паники на пароме не наблюдалось — все бары, рестораны и магазины работали в обычном режиме. Хотя можно себе представить, что в такой ситуации на борту вполне могло возрасти потребление алкоголя.

Такие паромы заходят не только к соседям, в Таллинн, но и в Ригу, правда, обычно это происходит в разгар сезона, летом. На них путешествуют тысячи туристов со всего мира. Это видно сразу, когда узкие улочки Старой Риги заполняют толпы иностранцев, говорящих на разных языках.

Кроме гигантов, подобных Princess Anastasia, из Рижского пассажирского порта в Стокгольм круглый год ходят паромы поменьше, каждый день. Но от этого они не менее популярны — круизы, как правило, аншлаговые. Обычно даже на новогоднюю ночь билеты распродаются за несколько месяцев. Судовладелец двух рижских паромов - эстонская компания Tallink уверенно чувствует себя на этом рынке морских пассажирских и грузовых перевозок (здесь предусмотрена и нижняя палуба для автотранспорта).

После страшной трагедии парома «Эстония» каждое происшествие или инцидент с паромами на Балтике привлекают здесь пристальное внимание. Море, как известно, ошибок не прощает.