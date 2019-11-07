В ночь на пятницу в иранской провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе страны, произошло землетрясение магнитудой 5,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался в 118 километрах восточнее города Тебриз, а очаг залегал на глубине всего 10 километров.

В результате землетрясения погибли не менее пяти человек, более 120 получили ранения и травмы, сообщил иранский телеканал Press TV. По его данным, подземные толчки ощутили около 20 миллионов иранцев. В некоторых районах жители в панике покидали лома и выбегали на улицу.

По информации иранских СМИ, после первого толчка произошло несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.

Землетрясение, по информации агентства Tasnim, ощущалось в семи провинциях страны. Люди в страхе выбегали из своих домов. В Туркманчайском районе разрушены 30 зданий.