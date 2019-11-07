Азербайджанца обвинили в нападении на российского полицейского

Как пишет местное издание «Хронометр», он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Согласно информации, около 22 часов 5 февраля 2019 года полицейские увидели, что в подъезде общежития стоят несколько человек, и стражи порядка зашли в помещение с целью проверить, все ли спокойно. Один из мужчин, как позднее выяснилось, гражданин Азербайджана, неожиданно в ходе проверки документов предпринял попытку скрыться, однако был задержан полицейским. Так он пытался скрыть, что у него отсутствует регистрация. Мужчина оказал сопротивление, в ходе борьбы ударил стража правопорядка кулаком по голове, а также достал находящийся при нем нож и, угрожая им, сделал резкий выпад в сторону потерпевшего, после чего, продолжая демонстрировать нож, скрылся с места происшествия.

Потерпевшего доставили в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и обработали кровоподтеки. По поручению следователя СК России мужчина был объявлен в розыск. 27 июня 2019 года его место нахождения было установлено и по ходатайству следствия судом в городе Владикавказе он был арестован, после чего по требованию следователя этапирован в Вологду.