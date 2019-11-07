Макрон назвал три сценария развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что у России есть три стратегические модели развития. Об этом он рассказал в интервью журналу The Economist.

Как отмечает издание, Макрон считает нынешнюю модель развития России нестабильной из-за ускоренных темпов перевооружения, а также демографических и экономических проблем. Первым вариантом французский президент назвал воссоздание России в качестве супердержавы. По его мнению, это будет "невероятно тяжело", учитывая вышеуказанные проблемы, а также консервативную политическую и идеологическую модель страны. При этом он добавил, что просчеты стран Запада "дали некоторый рычаг" для возможности развития России по такому пути.

Вторым вариантом развития страны Макрон назвал евразийскую модель, однако наличие в регионе такого государства как Китай делает ее несбалансированной.

В качестве третьего и наиболее вероятного варианта французский президент видит политику "восстановления сбалансированной политики с Европой". По мнению Макрона, в долгосрочной перспективе развитие России "не может быть ничем иным, кроме партнерского проекта с Европой".