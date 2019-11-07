Власти объявили второй этап судебной реформы в Азербайджане

Первый пакет законодательных актов, разработанный в рамках углубления судебно-правовых реформ, был принят в июле этого года. Данный пакет охватил институциональный компонент реформ. Принятые изменения, вступающие в силу с 1 января 2020 года, заложили правовую основу для создания двух систем специализированных судов – административных и коммерческих.

В Милли Меджлисе обсуждается второй пакет законодательства, подготовленный в рамках исполнения указа президента Азербайджана об углублении судебно-правовых реформ.

Законопроекты, входящие в нынешний пакет, предусматривают внесение изменений в 12 нормативно-правовых актов, в том числе в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный, Административно-процессуальный кодексы, Кодекс об административных проступках, законы «О судах и судьях», «О Судебно-правовом совете», «О государственной судебной экспертизе», «Об административном производстве», «Об адвокатах и адвокатской деятельности» и в ряд других законов.

В связи с подготовкой указанных законопроектов были созданы рабочие группы, в состав которых вошли представители Верховного суда, Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Азербайджана. Был проведен анализ статистических данных и существующей практики, изучен передовой международный опыт. Также были проведены широкие общественные слушания с участием юристов, академических кругов, предпринимателей, получены предложения и заключения Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), Коллегии адвокатов.

Вынесенные на обсуждение законопроекты охватывают два основных направления – формирование единообразной судебной практики и совершенствование деятельности, связанной с проведением судебной экспертизы.

Согласно изменениям в Законе «О судах и судьях», целью формирования единообразной судебной практики является обеспечение одинакового применения судами правовых норм при осуществлении правосудия.