Накануне начальник Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев и военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев посетили воинские части и подразделения отдельной пограничной дивизии «Газах» на азербайджано-армянской границе, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, в ходе визита была проверена служебно-боевая деятельность структурных подразделений отдельной пограничной дивизии «Газах». Э.Гулиев и Х.Велиев встретились с личным составом погранично-боевых пунктов, ознакомились с их служебно-бытовыми условиями.

Кроме того, Э.Гулиев и Х.Велиев ознакомились с работой, проведенной с целью выполнения указаний Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Азербайджана Ильхама Алиева, создания на государственной границе необходимой инфраструктуры по ее защите и охране, дали необходимые поручения по повышению уровня боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава, укреплению воинской дисциплины, усилению правового просвещения среди военнослужащих.