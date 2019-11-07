Гражданина Азербайджана осудили за незаконное пересечение границы с Россией

Прокуратура Первомайского района в Оренбурге поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджана и его пособника — жителя Первомайского района по факту незаконного пересечения границы.

Как установило ведомство, неоднократно судимый иностранец пешком пересек российско-казахстанскую границу в обход пунктов пропуска без действительных документов и надлежащего разрешения. Помог ему в незаконном пересечении границы житель одного из сел Первомайского района.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил нарушителя госграницы к 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а его пособника — к штрафу в размере 23 000 рублей.

Приговор суда в законную силу еще не вступил, сообщили в прокуратуре района.