В Бакинском метро построят двухъярусные станции

По словам А. Османова, в будущем все пересадочные станции будут двухуровневыми: "Мы планируем построить несколько пересадочных станций, каждая из которых будет иметь по 2-3 яруса. Одну часть уже построили на станции "Ази Асланов", продолжаем строительство". Он также сообщил, что двухуровневая станция B-3 будет построена на фиолетовой ветке, станция B-4 - на желтой ветке.

Представитель Бакинского метрополитена также допустил строительство станции на эстакадах в окрестностях Баку: "Мы можем использовать опыт Дубая при прокладке метро в Сумгаит, Шыхов, Алят. На этих территориях нет такой плотности населения как в столице. Мы планируем довести число станций до 75. К тому времени город расширится. Сейчас расширение идет в сторону Пираллахы, Мярдакяна и в южном направлении. Мы можем перенять опыт Москвы. Там строится 10-12 станций в год. Сначала строится станция, а затем возле нее - микрорайон. Проще строить дома и продавать квартиры в районе, где есть метро. Но, к сожалению, у нас не применяется эта практика. Каждый покупает участок земли и строит дом там, где нет воды, газа, дорог и метро".